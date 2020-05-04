В Ярославской области водитель врезался в припаркованный грузовик

4 Май 2020 2020-05-04T18:14:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла вчера, 3 мая, поздно вечером в Тутаеве. По предварительной информации, около 22:20 на улице Комсомольской у дома №76, 31-летний мужчина, который сидел за рулем "Лады Калины", не справился с управление, и машина врезалась в прицеп припаркованного грузовика "Скандия".

Пострадали четыре человека: сам водитель легковушки и пассажиры его машины - 23-летний мужчина и две 30-летние женщины.

Все они с травмами были госпитализированы в больницу. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, от МЧС работали 46 человек. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вчера, ДТП со смертельным исходом произошло в Угличском районе. Водитель иномарки также не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет, перевернулся. Мужчина, который был за рулем, погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU