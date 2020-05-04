2020-05-04T18:14:52+03:00
Происшествия

В Ярославской области водитель врезался в припаркованный грузовик

Пострадали четыре человека
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В ДТП пострадали четыре человека. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерВ ДТП пострадали четыре человека. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
Изменить размер текста:

Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла вчера, 3 мая, поздно вечером в Тутаеве. По предварительной информации, около 22:20 на улице Комсомольской у дома №76, 31-летний мужчина, который сидел за рулем "Лады Калины", не справился с управление, и машина врезалась в прицеп припаркованного грузовика "Скандия".

Пострадали четыре человека: сам водитель легковушки и пассажиры его машины - 23-летний мужчина и две 30-летние женщины.

Все они с травмами были госпитализированы в больницу. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, от МЧС работали 46 человек. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вчера, ДТП со смертельным исходом произошло в Угличском районе. Водитель иномарки также не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет, перевернулся. Мужчина, который был за рулем, погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле проверили, как соблюдается режим самоизоляции и противопожарный режим
В Ярославской области водитель врезался в припаркованный грузовик
Два ярославца с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии
В аварии под Угличем погиб водитель автомобиля
В Ярославской области еще 79 человек заболели COVID-19
Еще восемь ярославцев смогли вернуться из-за границы домой
В Ярославской области в День Победы в небо поднимутся воздушные шары
В Ярославле увеличили количество автобусов на дачных направлениях
В Ярославской области еще 76 человек заболели COVID-19
В Ярославской области из-за COVID-19 на карантин закрыли детский дом
В Ярославле скончался профессор педагогического университета Николай Воронин
Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка
В Ярославской области пройдет акция «Окна Победы»
На границах Ярославской области за полтора дня проверили больше трех тысяч машин
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: заболевшие появились в Первомайском районе
Страховая компания «Капитал МС» активно включилась в компанию против распространения коронавирусной инфекции
Ярославские школьники получат планшеты для дистанционного обучения
В Ярославле открылась речная пассажирская навигация
В Ярославле проверили цены на продукты
«Электробезопасный маршрут» Ярэнерго расширяет географию
В Ярославской области еще у 64 человек диагностировали COVID-19