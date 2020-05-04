2020-05-04T13:14:25+03:00
Происшествия

В аварии под Угличем погиб водитель автомобиля

Машина вылетела в кювет
Полина Вачнадзе
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Водителя спасти не удалось. ФОТО: УМВД России по Ярославской областиВодителя спасти не удалось. ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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ДТП произошло около 16:30 3 мая на дороге "Головино - Якутино" в Угличском районе.

По предварительной информации, водитель "Санг-Йонг", 64-летний мужчина, не справился с управление. Автомобиль вылетел в кювет, заполненный водой, и перевернулся. Водителя спасти не удалось, мужчина скончался.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Еще одно ДТП произошло вчера, 3 мая, в Тутаеве. Водитель легковушки врезался в припаркованный прицеп грузовика. Пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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