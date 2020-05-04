В аварии под Угличем погиб водитель автомобиля
ДТП произошло около 16:30 3 мая на дороге "Головино - Якутино" в Угличском районе.
По предварительной информации, водитель "Санг-Йонг", 64-летний мужчина, не справился с управление. Автомобиль вылетел в кювет, заполненный водой, и перевернулся. Водителя спасти не удалось, мужчина скончался.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Еще одно ДТП произошло вчера, 3 мая, в Тутаеве. Водитель легковушки врезался в припаркованный прицеп грузовика. Пострадали четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU