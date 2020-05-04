2020-05-04T14:56:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Два ярославца с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии

Восемь - в тяжелом
Полина Вачнадзе
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Два ярославца с COVID-19 в крайне тяжелом состоянииДва ярославца с COVID-19 в крайне тяжелом состоянииФото: Правительство Ярославской области
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В настоящее время в Ярославской области на лечении с коронавирусом находятся 683 человека. Двое из них, по оценке врачей, в крайне тяжелом состоянии, у восьми состояние тяжелое.

105 жителей Ярославской области находятся в состоянии средней тяжести, 568 человек - в удовлетворительном состоянии.

Коронавирусная инфекция в регионе распространяется стремительно. У многих она может протекать бессимптомно, сам зараженный никакого сильного дискомфорта не испытывает, но при этом представляет опасность для окружающих. Поэтому так важно сейчас избегать контактов, провести праздничные дни дома, отказаться от встречи с друзьями и родными. Контактируйте только с теми, с кем вы контактировали до этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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