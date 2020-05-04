В Ярославле проверили, как соблюдается режим самоизоляции и противопожарный режим

4 Май 2020 2020-05-04T19:37:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле сотрудники полиции и администраций районов ежедневно проводят проверки, выявляя нарушителей режима самоизоляции и противопожарного режима. Напомним, что в Ярославской области сейчас действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается находиться в лесах и разводить костры. Однако не все ярославцы выполняют эти требования.

— Мы ежедневно проводим рейды для того, чтобы провести разъяснительную беседу с

населением, что нужно воздержаться от посещения лесных массивов и прилагающих к ним территорий в период самоизоляции. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. В воскресенье было выявлено четыре нарушения, — отметила начальник

жилищно-коммунального отдела территориальной администрации Заволжского района Елена Фролова.

С нарушителями режима проводят профилактическую беседу и отправляют домой. Когда беседы не помогают, сотрудники полиции напоминают о штрафах.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, у многих болезнь может протекать бессимптомно, но для окружающих они представляют опасность. Поэтому очень важно провести праздничные дни дома, а не на шашлыках и в компаниях.

Сегодня, 4 мая, количество заболевших COVID-19 в Ярославской области увеличилось на 79 человек. Сейчас в Ярославской области насчитывается 789 больных (вылечился 101 человек), 373 из них — жители Ярославля. На обязательной изоляции находятся 147 человек и 1259 на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU