В Ярославской области еще 79 человек заболели COVID-19
Статистика заболевших коронавирусом в Ярославской области пополнилась еще 79 фамилиями. Таким образом, с начала пандемии в регионе 789 человек подхватили COVID-19, выздоровел 101 ярославец.
Статистика на 4 мая такова:
- заболевших с начала периода - 789:
Ярославль - 373;
Гаврилов-Ямский МР – 109;
Рыбинск – 94;
Тутаевский МР - 46;
Переславский городской округ - 37;
Ростовский МР - 30;
Рыбинский МР - 23;
Ярославский МР – 23;
Угличский МР – 18;
Некрасовский МР – 10;
Даниловский МР – 9;
Первомайский МР - 5;
Борисоглебский МР – 5;
Некоузский МР – 4;
Большесельский МР – 2;
Любимский МР - 1
- выздоровевших – 101 человек,
- умерших – 5 человек,
- на лечении – 683 человека (госпитализирован 171),
- лабораторных исследований за сутки – 959,
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 147 человек,
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1259 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU