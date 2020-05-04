2020-05-04T12:18:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области еще 79 человек заболели COVID-19

За сутки выздоровели только двое
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области еще 79 человек заболели COVID-19В Ярославской области еще 79 человек заболели COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Статистика заболевших коронавирусом в Ярославской области пополнилась еще 79 фамилиями. Таким образом, с начала пандемии в регионе 789 человек подхватили COVID-19, выздоровел 101 ярославец.

Статистика на 4 мая такова:

- заболевших с начала периода - 789:

Ярославль - 373;

Гаврилов-Ямский МР – 109;

Рыбинск – 94;

Тутаевский МР - 46;

Переславский городской округ - 37;

Ростовский МР - 30;

Рыбинский МР - 23;

Ярославский МР – 23;

Угличский МР – 18;

Некрасовский МР – 10;

Даниловский МР – 9;

Первомайский МР - 5;

Борисоглебский МР – 5;

Некоузский МР – 4;

Большесельский МР – 2;

Любимский МР - 1

- выздоровевших – 101 человек,

- умерших – 5 человек,

- на лечении – 683 человека (госпитализирован 171),

- лабораторных исследований за сутки – 959,

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 147 человек,

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1259 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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