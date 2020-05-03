2020-05-03T16:27:03+03:00
Общество

Еще восемь ярославцев смогли вернуться из-за границы домой

Всего на родину с 27 апреля доставили 34 человека
Светлана Крутикова
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Всего с 27 апреля домой смогли вернуться 34 ярославцаВсего с 27 апреля домой смогли вернуться 34 ярославцаФото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня, 3 мая, домой из Таиланда вернулись два ярославца, которые из-за пандемии коронавируса не могли самостоятельно прилететь на родину. Накануне, 2 мая, еще шесть человек, которые летели рейсом Дели - Санкт-Петербург - Москва, доставили в область.

- Ярославцев забирают в ближайших регионах, куда они прилетают из-за границы, и на специальных автобусах в сопровождении медиков привозят домой. После прибытия каждый должен соблюдать двухнедельный карантин, - сообщают в оперативном штабе правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

Всего с 27 апреля домой из Греции, Индии, Израиля, США, Узбекистана, Шри-Ланки, Таиланда смогли вернуться 34 ярославца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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