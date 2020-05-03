2020-05-03T14:40:37+03:00
Общество

В Ярославской области в День Победы в небо поднимутся воздушные шары

Воздухоплаватели пролетят над Переславлем-Залесским и озером Плещеево
Светлана Крутикова
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К одному из воздушных шаров прикрепят знамя Победы. ФОТО: группа Федерация воздухоплавания Ярославской области во ВКонтактеК одному из воздушных шаров прикрепят знамя Победы. ФОТО: группа Федерация воздухоплавания Ярославской области во ВКонтакте
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9 мая в Переславле-Залесском решили провести воздушный парад Победы. Информация об этом появилась в группе Федерации воздухоплавания Ярославской области ВКонтакте.

Групповой полет аэростатов пройдет над Переславлем-Залесским и озером Плещеево. К одному из воздушных шаров прикрепят знамя Победы размером 10 на 20 метров. Его воздухоплавателям предоставило Переславль-Залесское отделение всероссийской общественной организации «Боевое братство».

- Старт воздушного парада запланировали на 19 часов. Прогноз погоды пока благоприятный. Постараемся пролететь над городом. Флаг огромный, будет видно со всех мест, - сообщили организаторы мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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