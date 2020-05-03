В Ярославле увеличили количество автобусов на дачных направлениях

3 Май 2020 2020-05-03T13:34:24+03:00

С 9 мая по воде можно будет добраться из Ярославля в Брейтово Фото: Мэрия Ярославля

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В Ярославле продолжается работа всех видов регулярных маршрутов общественного транспорта. 62 маршрута работают по полному расписанию выходного дня, 14 - по сокращенному. Также в регионе увеличили количество транспорта на дачных направлениях. Некоторые автобусы заменили на более вместительные.

- Наполняемость салонов транспортных средств в ежедневном режиме отслеживается специалистами «Яргортранса». В случае необходимости предусмотрели резервные единицы автобусов, троллейбусов и трамваев. Режим самоизоляции продолжается, призываю всех оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

С 1 по 5 мая общественный транспорт работает по расписанию выходного дня. С 6 по 8 мая по расписанию, составленному на нерабочие дни карантина, а с 9 по 11 мая - вновь по расписанию выходного дня.

Актуальное расписание муниципального транспорта размещено на сайте «Яргортранса», дачных маршрутов - на сайте «Яроблтранскома», также информацию о движении пригородных автобусов можно получить по телефону справочной: 8 (4852) 67 40 80.

Кроме того, с 1 мая открылась навигация по маршрутам «Ярославль - Толга», «Ярославль - Вакарево», «Ярославль - Новые Ченцы», «Ярославль - Константиново». С 9 мая по воде можно будет добраться из Ярославля в Брейтово. Расписание речного транспорта не изменилось.

ИСТОЧНИК KP.RU