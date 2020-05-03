2020-05-03T13:34:24+03:00
Общество

В Ярославле увеличили количество автобусов на дачных направлениях

С 9 мая откроется навигация по маршруту «Ярославль - Брейтово»
Светлана Крутикова
Поделиться:
С 9 мая по воде можно будет добраться из Ярославля в БрейтовоС 9 мая по воде можно будет добраться из Ярославля в БрейтовоФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле продолжается работа всех видов регулярных маршрутов общественного транспорта. 62 маршрута работают по полному расписанию выходного дня, 14 - по сокращенному. Также в регионе увеличили количество транспорта на дачных направлениях. Некоторые автобусы заменили на более вместительные.

- Наполняемость салонов транспортных средств в ежедневном режиме отслеживается специалистами «Яргортранса». В случае необходимости предусмотрели резервные единицы автобусов, троллейбусов и трамваев. Режим самоизоляции продолжается, призываю всех оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

С 1 по 5 мая общественный транспорт работает по расписанию выходного дня. С 6 по 8 мая по расписанию, составленному на нерабочие дни карантина, а с 9 по 11 мая - вновь по расписанию выходного дня.

Актуальное расписание муниципального транспорта размещено на сайте «Яргортранса», дачных маршрутов - на сайте «Яроблтранскома», также информацию о движении пригородных автобусов можно получить по телефону справочной: 8 (4852) 67 40 80.

Кроме того, с 1 мая открылась навигация по маршрутам «Ярославль - Толга», «Ярославль - Вакарево», «Ярославль - Новые Ченцы», «Ярославль - Константиново». С 9 мая по воде можно будет добраться из Ярославля в Брейтово. Расписание речного транспорта не изменилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще восемь ярославцев смогли вернуться из-за границы домой
В Ярославской области в День Победы в небо поднимутся воздушные шары
В Ярославле увеличили количество автобусов на дачных направлениях
В Ярославской области еще 76 человек заболели COVID-19
В Ярославской области из-за COVID-19 на карантин закрыли детский дом
В Ярославле скончался профессор педагогического университета Николай Воронин
Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка
В Ярославской области пройдет акция «Окна Победы»
На границах Ярославской области за полтора дня проверили больше трех тысяч машин
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: заболевшие появились в Первомайском районе
Страховая компания «Капитал МС» активно включилась в компанию против распространения коронавирусной инфекции
Ярославские школьники получат планшеты для дистанционного обучения
В Ярославле открылась речная пассажирская навигация
В Ярославле проверили цены на продукты
«Электробезопасный маршрут» Ярэнерго расширяет географию
В Ярославской области еще у 64 человек диагностировали COVID-19