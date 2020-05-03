2020-05-03T11:05:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области еще 76 человек заболели COVID-19

Первый заразившийся появился в Любимском районе
Светлана Крутикова
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Первый случай заражения зафиксировали в Любимском районе. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтактеПервый случай заражения зафиксировали в Любимском районе. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте
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Количество заболевших COVID-19 в Ярославской области с каждым днем продолжает расти. Еще у 76 человек диагностировали коронавирус. Первый случай заражения зафиксировали в Любимском районе.

На лечении находятся 606 человек. Четыре пациента - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще девяти больных врачи оценивают как тяжелое.

За минувшие сутки выздоровели 19 человек.

Статистика на 3 мая такова:

- заболевших с начала периода - 710:

Ярославль - 316;

Гаврилов-Ямский МР - 100;

Рыбинск - 92;

Тутаевский МР - 46;

Переславский городской округ - 33;

Ростовский МР - 29;

Рыбинский МР - 23;

Ярославский МР - 21;

Угличский МР - 16;

Даниловский МР - 9;

Некрасовский МР - 9;

Первомайский МР - 5;

Некоузский МР - 4;

Борисоглебский МР - 4;

Большесельский МР - 2;

Любимский МР - 1

- выздоровевших - 99 человек

- умерших - 5 человек

- на лечении - 606 человек

- лабораторных исследований за сутки - 736

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 137 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1271 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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