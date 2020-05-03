В Ярославской области еще 76 человек заболели COVID-19
Количество заболевших COVID-19 в Ярославской области с каждым днем продолжает расти. Еще у 76 человек диагностировали коронавирус. Первый случай заражения зафиксировали в Любимском районе.
На лечении находятся 606 человек. Четыре пациента - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще девяти больных врачи оценивают как тяжелое.
За минувшие сутки выздоровели 19 человек.
Статистика на 3 мая такова:
- заболевших с начала периода - 710:
Ярославль - 316;
Гаврилов-Ямский МР - 100;
Рыбинск - 92;
Тутаевский МР - 46;
Переславский городской округ - 33;
Ростовский МР - 29;
Рыбинский МР - 23;
Ярославский МР - 21;
Угличский МР - 16;
Даниловский МР - 9;
Некрасовский МР - 9;
Первомайский МР - 5;
Некоузский МР - 4;
Борисоглебский МР - 4;
Большесельский МР - 2;
Любимский МР - 1
- выздоровевших - 99 человек
- умерших - 5 человек
- на лечении - 606 человек
- лабораторных исследований за сутки - 736
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 137 человек
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1271 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU