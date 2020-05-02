2020-05-02T19:08:15+03:00
Общество

В Ярославской области из-за COVID-19 на карантин закрыли детский дом

У одного из работников диагностировали коронавирус
Светлана Крутикова
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В детском доме усиливают меры по дезинфекции помещенийВ детском доме усиливают меры по дезинфекции помещенийФото: Мария ЛЕНЦ
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На карантин закрыли Переславский санаторный детский дом. Такое решение приняли после того, как у одного из сотрудников учреждения подтвердился диагноз COVID-19.

- Чтобы избежать распространения инфекции, ограничиваем все внешние контакты. 39 детей, которые находятся в учреждении, будут получать необходимое обеспечение и уход. 26 сотрудников временно переведут на закрытый круглосуточный режим работы, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Сейчас в детском доме усиливают меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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