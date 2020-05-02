В Ярославской области из-за COVID-19 на карантин закрыли детский дом
На карантин закрыли Переславский санаторный детский дом. Такое решение приняли после того, как у одного из сотрудников учреждения подтвердился диагноз COVID-19.
- Чтобы избежать распространения инфекции, ограничиваем все внешние контакты. 39 детей, которые находятся в учреждении, будут получать необходимое обеспечение и уход. 26 сотрудников временно переведут на закрытый круглосуточный режим работы, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.
Сейчас в детском доме усиливают меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм.
ИСТОЧНИК KP.RU