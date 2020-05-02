2020-05-02T18:51:40+03:00
Общество

В Ярославле скончался профессор педагогического университета Николай Воронин

Ему было 72 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
В течение шести лет Николай Павлович был вице-губернатором региона. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтактеВ течение шести лет Николай Павлович был вице-губернатором региона. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 мая, не стало профессора педагогического университета, кандидата наук Николая Павловича Воронина. Ему было 72 года.

В течение шести лет Николай Павлович был вице-губернатором региона. Он курировал высшую школу и силовые структуры. Много сил отдал развитию науки: сначала как ректор педагогического института, а затем в качестве директора института филологии ЯГПУ.

- Сегодня Ярославская область понесла серьезную потерю. Ушел из жизни интеллигентный и очень уважаемый человек. Самые искренние соболезнования родным и близким! - написал на своей странице в социальной сети губернатор Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области из-за COVID-19 на карантин закрыли детский дом
В Ярославле скончался профессор педагогического университета Николай Воронин
Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка
В Ярославской области пройдет акция «Окна Победы»
На границах Ярославской области за полтора дня проверили больше трех тысяч машин
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: заболевшие появились в Первомайском районе
Страховая компания «Капитал МС» активно включилась в компанию против распространения коронавирусной инфекции
Ярославские школьники получат планшеты для дистанционного обучения
В Ярославле открылась речная пассажирская навигация
В Ярославле проверили цены на продукты
«Электробезопасный маршрут» Ярэнерго расширяет географию
В Ярославской области еще у 64 человек диагностировали COVID-19