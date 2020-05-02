В Ярославле скончался профессор педагогического университета Николай Воронин
Сегодня, 2 мая, не стало профессора педагогического университета, кандидата наук Николая Павловича Воронина. Ему было 72 года.
В течение шести лет Николай Павлович был вице-губернатором региона. Он курировал высшую школу и силовые структуры. Много сил отдал развитию науки: сначала как ректор педагогического института, а затем в качестве директора института филологии ЯГПУ.
- Сегодня Ярославская область понесла серьезную потерю. Ушел из жизни интеллигентный и очень уважаемый человек. Самые искренние соболезнования родным и близким! - написал на своей странице в социальной сети губернатор Дмитрий Миронов.
ИСТОЧНИК KP.RU