В Ярославле скончался профессор педагогического университета Николай Воронин

2 Май 2020 2020-05-02T18:51:40+03:00

В течение шести лет Николай Павлович был вице-губернатором региона. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте

Ему было 72 года

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Сегодня, 2 мая, не стало профессора педагогического университета, кандидата наук Николая Павловича Воронина. Ему было 72 года.

В течение шести лет Николай Павлович был вице-губернатором региона. Он курировал высшую школу и силовые структуры. Много сил отдал развитию науки: сначала как ректор педагогического института, а затем в качестве директора института филологии ЯГПУ.

- Сегодня Ярославская область понесла серьезную потерю. Ушел из жизни интеллигентный и очень уважаемый человек. Самые искренние соболезнования родным и близким! - написал на своей странице в социальной сети губернатор Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU