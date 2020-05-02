2020-05-02T17:47:17+03:00
Спорт

Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка

Контракт со специалистом подписали на три года
Светлана Крутикова
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Андрей Скабелка назначен главным тренером "Локомотива". ФОТО: группа Хоккейный клуб «Локомотив» во ВКонтактеАндрей Скабелка назначен главным тренером "Локомотива". ФОТО: группа Хоккейный клуб «Локомотив» во ВКонтакте
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Главным тренером хоккейного клуба «Локомотив» назначен Андрей Скабелка. Контракт со специалистом подписали на три года. Информация об этом появилась в официальной группе ХК «Локомотив» ВКонтакте.

Андрей Скабелка тренировал такие клубы, как «Гомель» (Белоруссия), «Сибирь» (Новосибирск), «Авангард» (Омская область) и «Барыс» (Нур-султан). Кроме того, он возглавлял национальные сборные Белоруссии и Казахстана.

- О полном составе тренерского штаба команды сообщим дополнительно, - пишет пресс-служба ХК «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

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