2020-05-02T13:13:16+03:00
Общество

На границах Ярославской области за полтора дня проверили больше трех тысяч машин

После бесед некоторые водители принимали решение вернуться обратно
Светлана Крутикова
Поделиться:
На границах области усилили контроль за перемещением людей. ФОТО: группа Коронавирус. Оперштаб Ярославской области во ВКонтактеНа границах области усилили контроль за перемещением людей. ФОТО: группа Коронавирус. Оперштаб Ярославской области во ВКонтакте
Изменить размер текста:

На границах области усилили контроль за перемещением людей. За полтора дня дежурств остановили больше трех тысяч машин и опросили около четырех тысяч водителей и пассажиров.

Прибывавших спрашивали о цели посещения региона, предупреждали о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, а также о том, что на территории региона запрещено посещать леса и разводить костры. После таких профилактических бесед некоторые водители принимали решение вернуться обратно. Кроме того, проверяли и документы выезжающих. Больных COVID-19 или контактировавших с зараженными не выявили.

Работу по усилению контроля на границах области будут вести на протяжении всех майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24