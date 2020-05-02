На границах Ярославской области за полтора дня проверили больше трех тысяч машин

2 Май 2020 2020-05-02T13:13:16+03:00

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На границах области усилили контроль за перемещением людей. За полтора дня дежурств остановили больше трех тысяч машин и опросили около четырех тысяч водителей и пассажиров.

Прибывавших спрашивали о цели посещения региона, предупреждали о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, а также о том, что на территории региона запрещено посещать леса и разводить костры. После таких профилактических бесед некоторые водители принимали решение вернуться обратно. Кроме того, проверяли и документы выезжающих. Больных COVID-19 или контактировавших с зараженными не выявили.

Работу по усилению контроля на границах области будут вести на протяжении всех майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU