Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: заболевшие появились в Первомайском районе
Количество заразившихся COVID-19 в Ярославской области продолжает увеличиваться. Еще у 64 человек диагностировали коронавирус. 4 заболевших появились в Первомайском районе.
На лечении находятся 549 человек. Два пациента - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще восьми больных врачи оценивают как тяжелое.
За минувшие сутки выздоровели 2 человека.
Статистика на 2 мая такова:
- заболевших с начала периода - 634:
Ярославль - 262;
Гаврилов-Ямский МР - 100;
Рыбинск - 90;
Тутаевский МР - 39;
Переславский городской округ - 33;
Ростовский МР - 28;
Рыбинский МР - 21;
Угличский МР - 13;
Ярославский МР - 18;
Даниловский МР - 9;
Некрасовский МР - 7;
Некоузский МР - 4;
Борисоглебский МР - 4;
Большесельский МР - 2;
Первомайский МР - 4
- выздоровевших - 80 человек
- умерших - 5 человек
-на лечении - 549 человек
- лабораторных исследований за сутки - 554
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 147 человек
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1421 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU