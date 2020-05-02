Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: заболевшие появились в Первомайском районе

2 Май 2020 2020-05-02T11:56:59+03:00

Заболевшие появились в Первомайском районе. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте

За сутки еще у 64 жителей региона диагностировали COVID-19

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Количество заразившихся COVID-19 в Ярославской области продолжает увеличиваться. Еще у 64 человек диагностировали коронавирус. 4 заболевших появились в Первомайском районе.

На лечении находятся 549 человек. Два пациента - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще восьми больных врачи оценивают как тяжелое.

За минувшие сутки выздоровели 2 человека.

Статистика на 2 мая такова:

- заболевших с начала периода - 634:

Ярославль - 262;

Гаврилов-Ямский МР - 100;

Рыбинск - 90;

Тутаевский МР - 39;

Переславский городской округ - 33;

Ростовский МР - 28;

Рыбинский МР - 21;

Угличский МР - 13;

Ярославский МР - 18;

Даниловский МР - 9;

Некрасовский МР - 7;

Некоузский МР - 4;

Борисоглебский МР - 4;

Большесельский МР - 2;

Первомайский МР - 4

- выздоровевших - 80 человек

- умерших - 5 человек

-на лечении - 549 человек

- лабораторных исследований за сутки - 554

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 147 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1421 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU