2020-05-02T14:55:31+03:00
Общество

В Ярославской области пройдет акция «Окна Победы»

Для участия необходимо украсить окна своего дома символами Победы
Светлана Крутикова
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В Ярославской области пройдет акция "Окна Победы". ФОТО: группа Ярославская область во ВКонтактеВ Ярославской области пройдет акция "Окна Победы". ФОТО: группа Ярославская область во ВКонтакте
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Жители региона могут принять участие в акции «Окна Победы», которая продлится до 9 мая. Организаторы проекта предлагают ярославцам украсить окна квартир и домов символами Великой Победы. Это могут быть георгиевские ленточки, красные звезды и даже слова благодарности в адрес ветеранов, которые защищали нашу страну.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо распечатать трафареты, украсить ими свое окно и выложить фотографию в социальных сетях с хештегом #Окна_Победы.

Трафареты можно найти на сайте акции: год2020.рф/окнапобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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