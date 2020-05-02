В Ярославской области пройдет акция «Окна Победы»

2 Май 2020 2020-05-02T14:55:31+03:00

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Жители региона могут принять участие в акции «Окна Победы», которая продлится до 9 мая. Организаторы проекта предлагают ярославцам украсить окна квартир и домов символами Великой Победы. Это могут быть георгиевские ленточки, красные звезды и даже слова благодарности в адрес ветеранов, которые защищали нашу страну.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо распечатать трафареты, украсить ими свое окно и выложить фотографию в социальных сетях с хештегом #Окна_Победы.

Трафареты можно найти на сайте акции: год2020.рф/окнапобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU