Страховая компания «Капитал МС» активно включилась в компанию против распространения коронавирусной инфекции

2 Май 2020 2020-05-02T11:01:20+03:00

В компании выражают надежду, что теперь медицинские работники будут надежно защищены от проникновения вируса. ФОТО: Мария Расказчикова

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В сложное для всей страны время «Капитал МС» активно включилась в компанию против распространения новой коронавирусной инфекции. Все филиалы «Капитал МС» активно сотрудничают с органами управления здравоохранения на местах, с волонтерскими организациями, помогают и информируют застрахованных граждан.

В связи с нарастанием числа случаев новой коронавирусной инфекции по всей стране наибольший удар и ответственность приходится на плечи медицинских работников. По всему миру проходят флэш-мобы в поддержку врачей. Компания «Капитал МС» тоже не смогла остаться в стороне. В период пандемии коронавирусной инфекции «Капитал МС» помогает не только застрахованным в защите их прав, но и медицинским организациям в борьбе с таким опасным вирусом.

Руководством компании принято решение передать 10 тысяч масок в стратегически важные медицинские организации, как для персонала больниц, так и для пациентов, продолжающих лечение. В компании выражают надежду, что теперь медицинские работники будут надежно защищены от проникновения вируса.

Благотворительные акции, подобные этой, ООО «Капитал МС» планирует проводить на постоянной основе, пока продолжается пандемия коронавирусной инфекции.

Напомним, что «Капитал МС» является одной из самых крупных организаций на территории России, работающие в сфере обязательного медицинского страхования с 1994 года. В настоящее время филиалы компании располагаются в 42 регионах и обслуживают более 22 млн. застрахованных.

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