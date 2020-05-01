Ярославские школьники получат планшеты для дистанционного обучения

1 Май 2020 2020-05-01T15:31:25+03:00

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1015 школьников из всех районов области получат планшеты, которые необходимы для учебы в удаленном режиме.

- Решили помочь ребятам, которые из-за отсутствия компьютеров и выхода в интернет не смогли перейти на эффективное дистанционное обучение. Школьники в течение месяца осваивали программу по заданиям, переданным на бумаге. Чтобы предоставить всем равные возможности для обучения, нашли внебюджетные средства для покупки необходимого количества планшетов, - рассказал глава региона Дмитрий Миронов.

В устройствах будут сим-карты с оплаченным мобильным интернетом. Планшеты помогут ученикам не только закрепить пройденный материал, но и подготовиться к государственной итоговой аттестации.

Техника поступит в районы в праздничные дни. Когда дистанционное обучение завершится, планшеты передадут в школы для использования в дальнейшем образовательном процессе.

ИСТОЧНИК KP.RU