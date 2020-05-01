В Ярославле открылась речная пассажирская навигация
Теплоход «Москва» будет ходить до Толги и в поселок Вакарево
Расписание теплоходов осталось прежнимФото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 1 мая, в Ярославле открылась пассажирская речная навигация. Два теплохода «Москва» вместимостью 300 человек будут ходить от речного вокзала до Толки и в поселок Вакарево.
- Количество рейсов не сократили, расписание осталось прежним. Чтобы снизить риск распространения COVID-19, салоны теплоходов будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.
Стоимость одной поездки составит 35 рублей. Все льготы сохранили.
ИСТОЧНИК KP.RU