В Ярославле открылась речная пассажирская навигация

1 Май 2020 2020-05-01T14:04:21+03:00

Теплоход «Москва» будет ходить до Толги и в поселок Вакарево

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Сегодня, 1 мая, в Ярославле открылась пассажирская речная навигация. Два теплохода «Москва» вместимостью 300 человек будут ходить от речного вокзала до Толки и в поселок Вакарево.

- Количество рейсов не сократили, расписание осталось прежним. Чтобы снизить риск распространения COVID-19, салоны теплоходов будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Стоимость одной поездки составит 35 рублей. Все льготы сохранили.

ИСТОЧНИК KP.RU