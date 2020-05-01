2020-05-01T12:37:35+03:00
Общество

В Ярославле проверили цены на продукты

Имбирь подешевел почти в три раза
Светлана Крутикова
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Цены на имбирь снизились почти в три раза, лимоны пока остаются на контролеЦены на имбирь снизились почти в три раза, лимоны пока остаются на контролеФото: Мэрия Ярославля
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«Народный контроль» проверил сетевые магазины во Фрунзенском районе. Во время прошлого рейда по этим торговым точкам обнаружили, что цены на продукты завышены, а товар на полках ненадлежащего качества.

- В прошлый раз мы направили документы в Федеральную антимонопольную службу для проверки ценовой политики. Цены на имбирь снизились почти в три раза, лимоны пока остаются на контроле. В этот раз испорченной продукции на полках не было. Нет и дефицита антисептических средств и товаров первой необходимости, - рассказал о результатах проверки депутат муниципалитета, координатор проекта «Народный контроль» Алексей Таганов.

Активисты проверят цены на продукты и в других районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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