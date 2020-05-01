В Ярославле проверили цены на продукты
«Народный контроль» проверил сетевые магазины во Фрунзенском районе. Во время прошлого рейда по этим торговым точкам обнаружили, что цены на продукты завышены, а товар на полках ненадлежащего качества.
- В прошлый раз мы направили документы в Федеральную антимонопольную службу для проверки ценовой политики. Цены на имбирь снизились почти в три раза, лимоны пока остаются на контроле. В этот раз испорченной продукции на полках не было. Нет и дефицита антисептических средств и товаров первой необходимости, - рассказал о результатах проверки депутат муниципалитета, координатор проекта «Народный контроль» Алексей Таганов.
Активисты проверят цены на продукты и в других районах города.
ИСТОЧНИК KP.RU