В Ярославской области еще у 64 человек диагностировали COVID-19

1 Май 2020 2020-05-01T11:05:55+03:00

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За сутки в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 64 человека.

- По мнению инфекционистов, это последствия двух предыдущих выходных, когда жители, несмотря на призывы самоизолироваться, вышли на прогулки. Прошу берегите себя, родных и окружающих во время этих майских праздничных дней, - написал на своей странице губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Выздоровели за день 15 пациентов. На лечении сейчас находятся 487 человек. Один пациент - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи больных врачи оценивают как тяжелое.

Статистика на 1 мая такова:

- заболевших с начала периода - 570:

Ярославль - 214;

Гаврилов-Ямский МР - 99;

Рыбинск - 88;

Тутаевский МР - 38;

Переславский городской округ - 32;

Ростовский МР - 28;

Рыбинский МР - 21;

Угличский МР - 12;

Ярославский МР - 15;

Даниловский МР - 9;

Некрасовский МР - 5;

Некоузский МР - 4;

Борисоглебский МР - 4;

Большесельский МР - 1

- выздоровевших - 78 человек

- умерших - 5 человек

-на лечении - 487 человек

- лабораторных исследований за сутки - 1103

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 145 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1426 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU