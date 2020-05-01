В Ярославской области еще у 64 человек диагностировали COVID-19
За сутки в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 64 человека.
- По мнению инфекционистов, это последствия двух предыдущих выходных, когда жители, несмотря на призывы самоизолироваться, вышли на прогулки. Прошу берегите себя, родных и окружающих во время этих майских праздничных дней, - написал на своей странице губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Выздоровели за день 15 пациентов. На лечении сейчас находятся 487 человек. Один пациент - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи больных врачи оценивают как тяжелое.
Статистика на 1 мая такова:
- заболевших с начала периода - 570:
Ярославль - 214;
Гаврилов-Ямский МР - 99;
Рыбинск - 88;
Тутаевский МР - 38;
Переславский городской округ - 32;
Ростовский МР - 28;
Рыбинский МР - 21;
Угличский МР - 12;
Ярославский МР - 15;
Даниловский МР - 9;
Некрасовский МР - 5;
Некоузский МР - 4;
Борисоглебский МР - 4;
Большесельский МР - 1
- выздоровевших - 78 человек
- умерших - 5 человек
-на лечении - 487 человек
- лабораторных исследований за сутки - 1103
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 145 человек
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1426 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU