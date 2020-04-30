2020-04-30T17:36:06+03:00
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На въездах в Ярославскую область выставили полицейские посты

Выборочно проверяют документы водителей и пассажиров
Полина Вачнадзе
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Выборочно проверяют документы водителей и пассажировВыборочно проверяют документы водителей и пассажировФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области, на въездах и выездах из нее, усилен контроль за перемещением людей. Посты выставили в Некрасовском, Первомайском, Угличском районах, в Переславле-Залесском и под Рыбинском. Здесь работают сотрудники ГИБДД, Центра гигиены и эпидемиологии, представители органов местного самоуправления.

Машины останавливают выборочно, проверяют как водителей, так и пассажиров. Выясняется цель поездки, разъясняют, почему необходимо соблюдать режим самоизоляции, исключить необязательные контакты, поездки и встречи.

- По единой информационной базе данных проверяется не должны ли въезжающие или выезжающие находиться на карантине как заболевшие или контактировавшие с инфицированными. В случае нарушения будет составляться административный протокол и нарушителю запрещается въезд-выезд или он может быть изолирован, - сообщил директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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