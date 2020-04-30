Ярославцам запретили ходить в лес

30 Апр 2020 2020-04-30T16:36:40+03:00

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С сегодняшнего дня, 30 апреля, в Ярославской области указом губернатора введен особый противопожарный режим. Он продлится 21 день. В это время ярославцам запрещено ходить в леса.

Особый режим введен из-за предстоящий майских праздников, теплой погоды и большого количества палов травы. Помимо запрета на посещение лесов, в области нельзя разводить костры в местах отдыха, сжигать твердые бытовые отходы, выжигать траву на участках рядом с зеленой зоной и вообще проводить какие-либо пожароопасные работы.

Нарушителей будут ловить патрули.

Кстати, наказания за нарушения правил пожарной безопасности ужесточены. Для юридических лиц штраф увеличен с 200 до 500 тысяч рублей, для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара нужно позвонить по телефону 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU