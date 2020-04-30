2020-04-30T15:45:38+03:00
Происшествия

Ярославна хотела продать коляску, но лишилась денег и «приобрела» миллионный кредит

Женщина сообщила мошенникам свои банковские данные
Полина Вачнадзе
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Ярославну не просто лишили денег,но еще и повесили на нее кредитЯрославну не просто лишили денег,но еще и повесили на нее кредитФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ярославна хотела продать детскую коляску и на сайте бесплатных объявлений разместила сообщение. Спустя какое-то время ей позвонил мужчина, но потенциальный покупатель, к сожалению, оказался самым настоящим мошенником.

Под предлогом внесения предоплаты, звонивший выудил у продавца данные ее банковской карты. В итоге со счета женщины не только были списаны деньги – 6 тысяч рублей, но каким-то образом на ярославну «повесили» кредит более чем в 1 миллиона рублей.

Женщина написала заявление в Красноперекопский отдел полиции.

- По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления и призывают граждан быть осторожными и не доверять незнакомым людям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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