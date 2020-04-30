На въезде в Рыбинск открылся пост контроля

30 Апр 2020 2020-04-30T15:19:12+03:00

Там проверяют все машины с иногородними номерами

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При въезде в Рыбинск на седьмом километре открылся пост контроля. Проверяют все автомобили, которые едут в Ярославскую область из других регионов. Задача проверяющих: выявлять людей, которые находятся на карантине.

- Идет отслеживание перемещения машин граждан из других регионов: куда и зачем едут. Проверяем, есть ли человек в списках тех, кто должен соблюдать карантин. В случае выявления к таким лицам возможно применение мер административного воздействия. Также объясняем необходимость соблюдения режима самоизоляции, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Сейчас пост работает только днем, решается вопрос о переходе на круглосуточный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU