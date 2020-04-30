2020-04-30T14:50:11+03:00
Общество

График выплаты майских пенсий в Ярославской области

Он изменится из-за праздников
Полина Вачнадзе
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Праздничные дни в мае внесли коррективы в график выплаты пенсий и других социальных пособийПраздничные дни в мае внесли коррективы в график выплаты пенсий и других социальных пособийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Праздничные дни в мае внесли коррективы в график выплаты пенсий и других социальных пособий. Почта России будет их доставлять следующим образом:

В городских отделениям почты с шестиразовой доставкой:

4 мая – за 4 и 5 мая,

6 мая – за 6 и 9 мая,

7 мая – за 7 и 10 мая,

8 мая – за 8 и 11 мая.

В отделениях связи с пятиразовой доставкой (выходные воскресенье и понедельник):

4 мая – за 4 и 5 мая,

6 мая – за 6 и 9 мая,

7 мая – за 7 и 10 мая,

8 мая – за 8 и 11 мая.

В отделениях с пятиразовой доставкой (выходные суббота и воскресенье):

4 мая – за 4 и 5 мая,

6 мая – за 6 и 9 мая,

7 мая – за 7 и 10 мая,

8 мая – за 8 и 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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