График выплаты майских пенсий в Ярославской области
Праздничные дни в мае внесли коррективы в график выплаты пенсий и других социальных пособий. Почта России будет их доставлять следующим образом:
В городских отделениям почты с шестиразовой доставкой:
4 мая – за 4 и 5 мая,
6 мая – за 6 и 9 мая,
7 мая – за 7 и 10 мая,
8 мая – за 8 и 11 мая.
В отделениях связи с пятиразовой доставкой (выходные воскресенье и понедельник):
4 мая – за 4 и 5 мая,
6 мая – за 6 и 9 мая,
7 мая – за 7 и 10 мая,
8 мая – за 8 и 11 мая.
В отделениях с пятиразовой доставкой (выходные суббота и воскресенье):
4 мая – за 4 и 5 мая,
6 мая – за 6 и 9 мая,
7 мая – за 7 и 10 мая,
8 мая – за 8 и 11 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU