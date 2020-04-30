Будет тепло: погода в Ярославле на майские праздники

30 Апр 2020 2020-04-30T14:19:50+03:00

Несмотря на то, что в Ярославле в эти выходные дни будет достаточно тепло, рекомендуется праздники провести дома. ФОТО: скриншот с сайта Гидрометцентра России

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В первые майские праздники в Ярославле, как говорит прогноз Гидрометцентра России, будет очень тепло. Но не сразу.

1 мая, завтра, ожидается +10 градусов днем и -2 градуса ночью. Ветер будет, но небольшой. Дождь не ожидается.

В субботу, 2 мая, потеплеет до +14 градусов днем, будет облачно, но без осадков. Ночью все те же -2.

А вот 3 мая весна начинает вступать в свои права. Днем +20, но облачно, возможен дождь.

4 мая, в понедельник, ожидается 23 градуса тепла, переменная облачность, кратковременный дождь.

5 мая ожидается 22 градуса, но будет облачно и временами небольшой дождь.

Ночная температура, начиная со 2 мая будет повышаться и к концу первых майских праздников достигнет +11.

Несмотря на то, что в Ярославле в эти выходные дни будет достаточно тепло, рекомендуется праздники провести дома и не нарушать режим самоизоляции. Это может привести к росту заболеваемости COVID-19. Давайте будем беречь себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU