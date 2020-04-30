Рыбинский школьник нашел способ борьбы с вербовками в ИГИЛ

30 Апр 2020 2020-04-30T13:48:18+03:00

В этом году участие было дистанционным Фото: Правительство Ярославской области

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Ярославские школьники стали победителями и призерами конференции российской научной конференции «Открытие». Наша область представила 43 работы. Всего в конференции приняли участие более 500 старшеклассников из 33 регионов страны.

Работали 28 секций по направлениям математика, история, физика, химия, экология, информатика, биология, экономика.

В секции «Социально-политические науки» лучшим стал ученик 11 класса рыбинской школы №27 Александр Петров. Он работал над темой «ИГИЛ. Методы вербовки и как с этим бороться». Эксперты оценили высокий уровень проработанности темы и указали, что автору хорошо ориентируется в материале и давно занимается этой темой.

Учащаяся ярославского Провинциального колледжа Мария Шалабанова занималась экологией. Девушка изучила скорость боидеградации полимерных упаковок и с этой работой получила диплом первой степени в направлении «Урбоэкология: оценка качества городской среды и обращение с отходами».

Эти награды не будут пылиться на стенах и в ящиках: участники, призеры и победители конференции «Открытие» и участники Городской программы «Открытие» получат баллы при поступлении в ярославские вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU