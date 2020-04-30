2020-04-30T13:19:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославле из-за коронавируса закрывают второй детсад с дежурными группами

Детский сад №56 не будет работать с 6 мая
Полина Вачнадзе
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В Ярославле закрывается уже второй детский сад, в котором работают дежурные группы. У родителя одного из воспитанников детсада №56. что в Дзержинском районе, тесты на коронавирус дали положительный результат. Детский сад закроют 6 мая.

- В дошкольном учреждении работали две дежурные группы, их посещали 18 малышей, - рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Родители воспитанников и 19 сотрудников детского сада отправлены на самоизоляцию под наблюдение медиков. Помещения и здание детского сада продезинфицируют.

Это уже четвертый детский сад с дежурными группами, который вынуждены закрыть из-за болезни родителей воспитанников. До это прекратили работу два детсада в Тутаеве и один в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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