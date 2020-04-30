В Роспотребнадзоре рассказали, как ярославцам не заразиться COVID на майских праздниках

30 Апр 2020 2020-04-30T12:41:22+03:00

Если есть возможность, откажитесь от поездок на пикники и дачи Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Роспотребнадзор дал свои рекомендации на майские праздники. Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, лучше остаться на самоизоляции и ограничить свои контакты.

- воздержитесь от поездок к родным и друзьям, не приглашайте их к себе,

- откажитесь от прогулок и пикников на природе,

- не контактируйте с людьми из группы риска, не подвергайте их опасности,

- поздравляйте людей только по телефону.

Если крайне необходимо уехать на дачу, то:

- избегайте автобусов, лучше поехать на машине или такси,

- если пользуетесь общественным транспортом, то соблюдайте по возможности дистанцию и как можно чаще обрабатывайте руки антисептиком,

- пользуйтесь масками и одноразовыми перчатками.

Как вести себя на даче:

- проводите время с теми, с кем контактировали до этого,

- тщательно мойте руки.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от употребления спиртного: он снижает способность организма противостоять инфекциям.

ИСТОЧНИК KP.RU