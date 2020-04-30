В Роспотребнадзоре рассказали, как ярославцам не заразиться COVID на майских праздниках
Роспотребнадзор дал свои рекомендации на майские праздники. Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, лучше остаться на самоизоляции и ограничить свои контакты.
- воздержитесь от поездок к родным и друзьям, не приглашайте их к себе,
- откажитесь от прогулок и пикников на природе,
- не контактируйте с людьми из группы риска, не подвергайте их опасности,
- поздравляйте людей только по телефону.
Если крайне необходимо уехать на дачу, то:
- избегайте автобусов, лучше поехать на машине или такси,
- если пользуетесь общественным транспортом, то соблюдайте по возможности дистанцию и как можно чаще обрабатывайте руки антисептиком,
- пользуйтесь масками и одноразовыми перчатками.
Как вести себя на даче:
- проводите время с теми, с кем контактировали до этого,
- тщательно мойте руки.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от употребления спиртного: он снижает способность организма противостоять инфекциям.
ИСТОЧНИК KP.RU