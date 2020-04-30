В Ярославле изобрели робота для дезинфекции тележек в магазинах

30 Апр 2020 2020-04-30T12:08:36+03:00

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В Ярославском бизнес-инкубаторе изобрели роботизированную ячейку для дезинфекции продуктовых тележек в магазинах и торговых центрах. Это позволит свести к минимуму риски заражения покупателей коронавирусом.

Робот «научен» определять расположение тележек, которые нужно обработать, формирует алгоритм дезинфекции, затем обрабатывает тележки при помощи специального средства, высушивает их сжатым воздухом и, как последний штрих, воздействует ультрафиолетом. Одна роботизированная ячейка может одновременно дезинфицировать 20 и более тележек.

Ярославские предприятия быстро сориентировались в ситуации с коронавирусом. Открылись производства защитных масок, марлевой ткани, оборудования дл ядезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU