Пятая смерть: в Ярославской области от коронавируса умерла 75-летняя женщина
В Ярославской области зафиксирована пятая смерть от коронавируса. Умерла 75-летняя женщина, у которой было множество хронических заболеваний.
- Приношу свои соболезнования и хочу еще раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности. Каждый из нас, выходя из дома, подвергает опасности не только себя, но и других, - обратился к ярославцам глава региона Дмитрий Миронов. - Впереди майские праздники, многие захотят поехать на дачи, на природу. И это желание объяснимо, но постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы - в группе риска. Давайте не будем так рисковать без необходимости и вместе поможем сохранить едва наметившуюся тенденцию снижения ежедневного прироста заболевших. Надо собраться с силами и перетерпеть вынужденную изоляцию, чтобы уже в скором времени можно было вернуться к обычному укладу.
За сутки число заболевших COVID-19 выросло на 23 человека. Сейчас в больницах области находятся 438 ярославцев. Выздоровели за день только трое.
Статистика на 30 апреля такая:
- заболевших с начала периода - 506:
Ярославль – 188,
Гаврилов-Ямский МР – 98,
Рыбинск – 61,
Тутаевский МР – 38,
Переславский городской округ – 32,
Ростовский МР – 25,
Рыбинский МР – 21,
Угличский МР – 12,
Ярославский МР – 11,
Даниловский МР – 8,
Некоузский МР – 4,
Некрасовский МР – 4,
Борисоглебский МР – 4
- выздоровевших – 63 человека - умерших – 5 человек - на лечении – 438 человек - лабораторных исследований за сутки – 1225 - на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 131 человек - на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1314 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU