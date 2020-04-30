Пятая смерть: в Ярославской области от коронавируса умерла 75-летняя женщина

30 Апр 2020 2020-04-30T11:43:03+03:00

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В Ярославской области зафиксирована пятая смерть от коронавируса. Умерла 75-летняя женщина, у которой было множество хронических заболеваний.

- Приношу свои соболезнования и хочу еще раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности. Каждый из нас, выходя из дома, подвергает опасности не только себя, но и других, - обратился к ярославцам глава региона Дмитрий Миронов. - Впереди майские праздники, многие захотят поехать на дачи, на природу. И это желание объяснимо, но постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы - в группе риска. Давайте не будем так рисковать без необходимости и вместе поможем сохранить едва наметившуюся тенденцию снижения ежедневного прироста заболевших. Надо собраться с силами и перетерпеть вынужденную изоляцию, чтобы уже в скором времени можно было вернуться к обычному укладу.

За сутки число заболевших COVID-19 выросло на 23 человека. Сейчас в больницах области находятся 438 ярославцев. Выздоровели за день только трое.

Статистика на 30 апреля такая:

- заболевших с начала периода - 506:

Ярославль – 188,

Гаврилов-Ямский МР – 98,

Рыбинск – 61,

Тутаевский МР – 38,

Переславский городской округ – 32,

Ростовский МР – 25,

Рыбинский МР – 21,

Угличский МР – 12,

Ярославский МР – 11,

Даниловский МР – 8,

Некоузский МР – 4,

Некрасовский МР – 4,

Борисоглебский МР – 4

- выздоровевших – 63 человека - умерших – 5 человек - на лечении – 438 человек - лабораторных исследований за сутки – 1225 - на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 131 человек - на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1314 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU