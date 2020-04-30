Ярославские полицейские рассказали, как отличить волонтера от мошенника

30 Апр 2020 2020-04-30T11:23:29+03:00

У волонтеров есть специальные средства защиты: одноразовая маска, перчатки и антисептики Фото: Правительство Ярославской области

Злоумышленники обманывают пенсионеров, проникая к ним в дом с якобы добрыми намерениями

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В Дзержинском районе Ярославле задержаны молодые люди – 21-летняя девушка и 22-летний мужчина. По версии следствия, они говорили пожилым людям, что должны оказать им помощь во время сложной эпидемиологической обстановке, например, померить давление или сходить в магазин, а потом оставляли пенсионеров без гроша в кармане. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

В полиции рассказали, как отличить волонтера от мошенника:

- волонтеры приходят только после поступления соответствующей заявки,

- у волонтеров есть специальные средства защиты: одноразовая маска, перчатки и антисептики,

- волонтеры носят специальный бейдж, при себе должен быть паспорт,

- волонтеры не заходят в квартиру или дом,

- волонтер знает номер вашей заявки и должен сообщить его в начале общения,

- личность каждого волонтера можно проверить, обратившись в волонтерскую организацию региона.

Если возникли сомнения, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 02 (с сотового 102). Телефон доверия УМВД России по Ярославской области 8(4852)73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU