В ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле погиб водитель УАЗика
УАЗ врезался в два автобуса и иномарку
Водителя УАЗика спасти не удалось. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле произошло в первом часу ночи. По предварительной информации, водитель УАЗа, мужчина 60 лет, не справился с управлением. Сначала он врезался в автобус ЛИАЗ, следом в «Мицубиши», а потом – еще в один автобус ЛИАЗ.
Водителя УАЗика спасти не удалось – он скончался еще до прибытия врачей скорой помощи.
На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, медики.
- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU