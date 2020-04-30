В ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле погиб водитель УАЗика

30 Апр 2020 2020-04-30T10:51:00+03:00

УАЗ врезался в два автобуса и иномарку

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ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле произошло в первом часу ночи. По предварительной информации, водитель УАЗа, мужчина 60 лет, не справился с управлением. Сначала он врезался в автобус ЛИАЗ, следом в «Мицубиши», а потом – еще в один автобус ЛИАЗ.

Водителя УАЗика спасти не удалось – он скончался еще до прибытия врачей скорой помощи.

На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, медики.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU