Ярославского полицейского обвиняют в смертельной халатности
Обвинение предъявлено 28-летнему помощнику оперативного дежурного СЛУ МВД России на транспорте. Ему вменяется халатность, повлекшая смерть человека.
- Следствием установлено, что летом прошлого года помощник дежурного не принял должных мер для предотвращения самоубийства задержанного, а также не оказал ему первой доврачебной помощи после происшествия. Кроме того, обвиняемый не осуществлял постоянное наблюдение за поведением мужчины и ненадлежащим образом исполнил обязанность по производству личного досмотра, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
После служебной проверки, полицейский был отстранен от служебных обязанностей. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский суд.
ИСТОЧНИК KP.RU