Ярославского полицейского обвиняют в смертельной халатности

30 Апр 2020 2020-04-30T10:23:40+03:00

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Обвинение предъявлено 28-летнему помощнику оперативного дежурного СЛУ МВД России на транспорте. Ему вменяется халатность, повлекшая смерть человека.

- Следствием установлено, что летом прошлого года помощник дежурного не принял должных мер для предотвращения самоубийства задержанного, а также не оказал ему первой доврачебной помощи после происшествия. Кроме того, обвиняемый не осуществлял постоянное наблюдение за поведением мужчины и ненадлежащим образом исполнил обязанность по производству личного досмотра, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

После служебной проверки, полицейский был отстранен от служебных обязанностей. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU