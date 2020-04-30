В Ярославской области увеличат число автобусов по дачным направлениям
Увеличение количества транспорта на дачных направлениях произойдет с 1 мая. Несмотря на режим самоизоляции, которые власти по-прежнему просят соблюдать, ожидается рост пассажиропотока: для многих ярославцев майские праздники и огород остаются неделимым целым.
- Увеличение числа рейсов и точечное изменение подвижного состава на более вместительный произойдет для обеспечения социальной дистанции, - пояснил и.о.директора департамента транспорта Анатолий Бойко.
Количество автобусных рейсов увеличится по 25 маршрутам на дачных направлениях пригорода Ярославля и Рыбинска. На семи маршрутах автобусы заменят на более вместительные.
Актуальное расписание можно посмотреть на сайте Яроблтранскома и по телефонам справочной службы компании: 8(4852)67-40-80.
Завтра, 1 мая, откроется навигация по направлениям «Ярославль – Новые Ченцы», «Ярославль – Константиново», «Переборы – Юршино». С 9 мая по воде можно будет добраться из Ярославля в Брейтово и из Рыбинска в Колхозник.
Также прорабатывается возможность восстановления пяти отмененных поездов и двух с укороченным маршрутом, которые востребованы у дачников в выходные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU