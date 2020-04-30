2020-04-30T09:57:26+03:00
Общество

В Ярославской области увеличат число автобусов по дачным направлениям

С 1 мая открывается и навигация
Полина Вачнадзе
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Количество автобусных рейсов увеличится по 25 маршрутамКоличество автобусных рейсов увеличится по 25 маршрутамФото: Полина Вачнадзе
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Увеличение количества транспорта на дачных направлениях произойдет с 1 мая. Несмотря на режим самоизоляции, которые власти по-прежнему просят соблюдать, ожидается рост пассажиропотока: для многих ярославцев майские праздники и огород остаются неделимым целым.

- Увеличение числа рейсов и точечное изменение подвижного состава на более вместительный произойдет для обеспечения социальной дистанции, - пояснил и.о.директора департамента транспорта Анатолий Бойко.

Количество автобусных рейсов увеличится по 25 маршрутам на дачных направлениях пригорода Ярославля и Рыбинска. На семи маршрутах автобусы заменят на более вместительные.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте Яроблтранскома и по телефонам справочной службы компании: 8(4852)67-40-80.

Завтра, 1 мая, откроется навигация по направлениям «Ярославль – Новые Ченцы», «Ярославль – Константиново», «Переборы – Юршино». С 9 мая по воде можно будет добраться из Ярославля в Брейтово и из Рыбинска в Колхозник.

Также прорабатывается возможность восстановления пяти отмененных поездов и двух с укороченным маршрутом, которые востребованы у дачников в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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