В Ярославле с Октябрьского моста упал мужчина

30 Апр 2020 2020-04-30T09:41:32+03:00

Тело до сих пор не опознано. Скрин с видео из соцсети ВКонтакте

Тело до сих пор не опознано

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ЧП произошло вчера, 29 апреля, вечером. Около 18:00 в полицию позвонили очевидцы и рассказали, что с Октябрьского моста в Волгу упал человек.

На место выехали специалисты МЧС, но им спасти мужчину не удалось. Тело из воды достали, однако, никаких документов при нем не было. На данный момент установить личность погибшего не удалось, известно лишь то, что он средних лет.

- Наши сотрудники выезжали на осмотр места происшествия. По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU