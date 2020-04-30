2020-04-30T09:41:32+03:00
Происшествия

В Ярославле с Октябрьского моста упал мужчина

Тело до сих пор не опознано
Полина Вачнадзе
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Тело до сих пор не опознано. Скрин с видео из соцсети ВКонтактеТело до сих пор не опознано. Скрин с видео из соцсети ВКонтакте
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ЧП произошло вчера, 29 апреля, вечером. Около 18:00 в полицию позвонили очевидцы и рассказали, что с Октябрьского моста в Волгу упал человек.

На место выехали специалисты МЧС, но им спасти мужчину не удалось. Тело из воды достали, однако, никаких документов при нем не было. На данный момент установить личность погибшего не удалось, известно лишь то, что он средних лет.

- Наши сотрудники выезжали на осмотр места происшествия. По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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