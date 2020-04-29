2020-04-29T18:41:49+03:00
Происшествия

Ярославца будут судить за использование нелицензионной компьютерной программы

Полина Вачнадзе
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Ярославцу предъявлено обвинение в нарушении авторских правЯрославцу предъявлено обвинение в нарушении авторских правФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В поле зрения сотрудников ярославского СКР попал 36-летний начальник отдела информационных технологий одного из местных заводов. Как говорится в материалах уголовного дела, на свой рабочий компьютер он установил нелицензионный программный продукт, стоимость которого превышала 300 тысяч рублей. Эту программу ярославец использовал для работы.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупной размере".

- Обвиняемый ранее не был судим, он полностью возместил вред, причиненный преступлением. Уголовное дело направлено в суд, там будет решаться вопрос о его прекращении с назначением ярославцу штрафа, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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