«Электробезопасный маршрут» Ярэнерго расширяет географию
Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» приступили к реализации во втором по величине городе региона – Рыбинске - проекта «Электробезопасный маршрут», направленного на профилактику детского электротравматизма в Ярославской области. По улицам Рыбинска начал курсировать троллейбус, на бортах которого представлены иллюстрации из детской книги «Азбука электробезопасности», изданной «Россети Центр», и предупреждающие знаки электробезопасности.
Проект «Электробезопасный маршрут» филиала «Ярэнерго» стартовал в декабре прошлого года. Его цель – привлечение внимания максимального числа жителей региона к вопросам опасности электрического тока при неправильном обращении с ним.
Использование общественного транспорта обеспечивает широкий охват аудитории. Перед новогодними каникулами энергетики разместили на информационных экранах в салонах ярославских маршруток и троллейбусов памятки по безопасному обращению с электричеством. Таким образом поездки для тысяч детей и взрослых стали еще и полезными.
Ярэнерго проводит комплексную системную работу по профилактике детского электротравматизма. Специалисты филиала проводят занятия по электробезопасности в школах, детских садах, летних лагерях, выпускают тематические памятки и буклеты, книжки и раскраски, размещают в сети Интернет и на телевидении мультфильмы о правилах электробезопасности. В дальнейшем энергетики планируют расширять каналы информирования общественности.
Поездки для детей и взрослых стали еще и полезными