«Электробезопасный маршрут» Ярэнерго расширяет географию

29 Апр 2020 2020-04-29T18:27:25+03:00

По улицам Рыбинска начал курсировать троллейбус, на бортах которого - иллюстрации из детской книги «Азбука электробезопасности»

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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» приступили к реализации во втором по величине городе региона – Рыбинске - проекта «Электробезопасный маршрут», направленного на профилактику детского электротравматизма в Ярославской области. По улицам Рыбинска начал курсировать троллейбус, на бортах которого представлены иллюстрации из детской книги «Азбука электробезопасности», изданной «Россети Центр», и предупреждающие знаки электробезопасности.

Проект «Электробезопасный маршрут» филиала «Ярэнерго» стартовал в декабре прошлого года. Его цель – привлечение внимания максимального числа жителей региона к вопросам опасности электрического тока при неправильном обращении с ним.

Использование общественного транспорта обеспечивает широкий охват аудитории. Перед новогодними каникулами энергетики разместили на информационных экранах в салонах ярославских маршруток и троллейбусов памятки по безопасному обращению с электричеством. Таким образом поездки для тысяч детей и взрослых стали еще и полезными.

Ярэнерго проводит комплексную системную работу по профилактике детского электротравматизма. Специалисты филиала проводят занятия по электробезопасности в школах, детских садах, летних лагерях, выпускают тематические памятки и буклеты, книжки и раскраски, размещают в сети Интернет и на телевидении мультфильмы о правилах электробезопасности. В дальнейшем энергетики планируют расширять каналы информирования общественности.