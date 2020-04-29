2020-04-29T18:06:10+03:00
Происшествия

В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении ярославских адвокатов

Им предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество" и "Фальсификация доказательств по гражданскому делу"
Полина Вачнадзе
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В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении ярославских адвокатовВ Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении ярославских адвокатовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Главном Следственном управление СКР завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении адвокатов адвокатской палаты Ярославской области. Марину и Михаила Савельевых обвиняют в совершении четырех преступлений по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Михаилу Савельеву также инкриминирована фальсификация доказательств по гражданскому делу.

Как считает следствие, несколько лет назад Савельевы присвоили имущество пенсионерки на сумму более 2,5 миллионов рублей. Сделано это было под предлогом оказания юридической помощи.

- Кроме того, злоупотребляя доверием, под предлогом получения денежных средств в долг для развития предпринимательской деятельности похитили более 5,6 млн рублей у жителя города Москвы, - говорится на сайте Следственного комитета РФ.

А Михаил Савельев, считают следователи, при рассмотрении гражданского дела в качестве доказательств предоставил сфальсифицированную расписку.

Обвинительное заключение уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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