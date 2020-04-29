В Рыбинске 15-летний мотоциклист наехал на ребенка
Пострадал 11-летний мальчик
Пострадал 11-летний мальчик. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП произошло вечером 28 апреля в Рыбинске на улице Рокоссовского напротив СНТ "Волга-2". 15-летний подросток, который идел на рулем мотоцикла "Иж", наехал на 11-летнего мальчика-пешехода. Известно, что ребенок шел по дорогу в одном направлении с движением мотоцикла.
От МЧС на место аварии выезжали пять человек, работали сотрудники ГИБДД и медики. МАльчик получил травмы, но их характер позволил отпустить ребенка на амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU