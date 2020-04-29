2020-04-29T15:59:21+03:00
Происшествия

В Ярославле полыхал светофор

ЧП произошло сегодня днем на Московском проспекте
Полина Вачнадзе
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Светофор полыхал около получаса. Скриншот с видео из группы "Жесть Ярославля" ВКонтактеСветофор полыхал около получаса. Скриншот с видео из группы "Жесть Ярославля" ВКонтакте
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В твиттере Главного Управления МЧС по Ярославской области сообщается, что светофор на Московском проспекте у дома №163 загорелся около 11 часов, сегодня, 29 апреля. Как полыхал светофор, засняли очевидцы и выложили в сеть.

На место выезжала одна пожарная машина и четверо пожарных. Пламя потушили в 11:28. Известно, что светофор полностью уничтожен и восстановлению не подлежит.

Скорее всего, причиной возгорания стало короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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