2020-04-29T15:28:29+03:00
Происшествия

Задушил голыми руками: в Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве

По версии следствия, конфликт между мужчинами возник на бытовой почве
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователями Угличского следственного отдела СКР возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По горячил следам был задержан и подозреваемый - 49-летний житель Нового Некоуза.

Убийство произошло в Новом Некоузе 28 апреля. Жертвой стал местный житель: по версии следствия, во время пьянки у него с приятелем возник конфликт на бытовой почве. А закончилось все душегубством - мужчина был задушен.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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