Задушил голыми руками: в Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве
Следователями Угличского следственного отдела СКР возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По горячил следам был задержан и подозреваемый - 49-летний житель Нового Некоуза.
Убийство произошло в Новом Некоузе 28 апреля. Жертвой стал местный житель: по версии следствия, во время пьянки у него с приятелем возник конфликт на бытовой почве. А закончилось все душегубством - мужчина был задушен.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU