2020-04-29T13:40:47+03:00
Общество

В Ярославле из-за COVID-19 изменилась схема работы общественного транпорта

Многие маршруты сокращены, другие - отменены
Полина Вачнадзе
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Многие маршруты сокращены, другие - отмененыМногие маршруты сокращены, другие - отмененыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Перед майскими праздниками, чтобы избежать скопления людей в транспорте, МУП ГПТ "Яргортранс" поручено внимательно отслеживать пассажиропоток и при необходимости корректировать движение автобусов, троллейбусов и трамваев.

Вот уже месяц ярославский транспорт работает по новому расписанию. С 30 марта специалистами Яргортранса было переработано 38 расписаний, изменения вносились и вносятся ежедневно. Отменили маршруты №№5, 14 и 15, которые ездят на кладбища, временно приостановили работу специальных маршрутов, на которых в основном ездят студенты: №№22, 18к, 21б. Маршруты №№29к и 55к продолжают ездить по укороченным схемам. Временно ушли с маршрутов маловостребованные автобус №28 и трамвай №9.

— Мы видим обстановку на дорогах, в «пиковые» часы на линию выпускаются дополнительные единицы техники. У нас есть возможность оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию, варьировать количество машин на маршрутах,— отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Контролируют пассажирский транспорт при помощи автоматизированной навигационной систем диспетчерского управления, которая включает в себя спутниковую систему мониторинга. Это удобно: можно не стоять на остановке в ожидании нужного маршрута, а подойти в определенное время.

Городские власти по-прежнему просят ярославцев оставаться дома, в том числе, и в майские праздники. Но если необходимость есть, узнать расписание транспорта можно на сайте www.ot76.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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