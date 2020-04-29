На ярославских почтах отправления будут хранить 60 дней

29 Апр 2020 2020-04-29T13:10:42+03:00

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Получить отправления в отделениях Почты России теперь можно в течение 60 дней. Из-за режима самоизоляции срок хранения писем и посылок увеличен в два раза: с 30 дней до 60. Исключения только для "судебных" и "административных" отправлений: их на почте как и раньше будут держать только 7 дней.

Во время пандемии коронавируса, Почта России просит клиентов по возможности оставаться дома и не посещать отделения без крайней необходимости. Можно оформить доставку посылок на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправлений, оплатить коммунальные

услуги. Пенсии, пособия и прочие социальные выплаты почтальоны в апреле доставляли на дом, эта практика будет продолжена и в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU