В Список памяти медиков, погибших от COVID-19, вошли двое ярославцев

29 Апр 2020 2020-04-29T12:46:09+03:00

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В Списке памяти врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии COVID-19, сейчас 74 человека. Среди них двое ярославцев. Это медсестра из Нижнего поселка Ольга Коростелева и анестезиолог-реаниматолог московской станции скорой помощи, выходец из Рыбинска Михаил Лебедев.

Ни один из них не вошел в ярославскую статистику смертей от COVID: 47-летняя Ольга Коростелева, как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, скончалась от хронической сердечно-сосудистой патологии. Болезнь обострилась во время ОРВИ, тогда у нее и был взят анализ на COVID. Уже после смерти медика исследования показали положительный результат.

61-летний Михаил Лебедев последние годы жил и работал в Москве в неонатальной реанимационной бригаде скорой помощи. Спасал малышей. В начале апреля врач заразился коронавирусом, коллеги ничем не смогли ему помочь. 27 апреля Михаил Лебедев скончался.

Создатели списка памяти свои имена держат в секрете, но предлагают всем желающим дополнять список и присылать данные о медицинских сотрудниках, погибших от коронавируса, спасая других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU