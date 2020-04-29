Ярославские водолазы помогают восстановить Волжскую набережную

29 Апр 2020 2020-04-29T12:22:05+03:00

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Вчера, 28 апреля, водолазы и специалисты «Центра гражданской защиты» помогали в восстановлении Волжской набережной.

С помощью специального снаряжения спасатели искали и поднимали со дна Волги мраморную и гранитную облицовочную плитку. Ее фрагменты снесло вместе со льдом в феврале этого года, когда река вышла из берегов и затопила большую часть набережной.

- Подрядная организация вернет на место поднятую спасателями облицовочную плитку и закрепит ее более основательно, - сообщается на сайте мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU