2020-04-29T12:22:05+03:00
Общество

Ярославские водолазы помогают восстановить Волжскую набережную

Со дна Волги подняли фрагменты плитки
Светлана Крутикова
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Водолазы подняли со дна Волги фрагменты облицовочной плиткиВодолазы подняли со дна Волги фрагменты облицовочной плиткиФото: Мэрия Ярославля
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Вчера, 28 апреля, водолазы и специалисты «Центра гражданской защиты» помогали в восстановлении Волжской набережной.

С помощью специального снаряжения спасатели искали и поднимали со дна Волги мраморную и гранитную облицовочную плитку. Ее фрагменты снесло вместе со льдом в феврале этого года, когда река вышла из берегов и затопила большую часть набережной.

- Подрядная организация вернет на место поднятую спасателями облицовочную плитку и закрепит ее более основательно, - сообщается на сайте мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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