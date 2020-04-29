2020-04-29T11:50:52+03:00
Происшествия

В Ярославской области полицейские изъяли крупную партию контрафактных сигарет

Стоимость продукции составила более 570 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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За незаконную куплю-продажу контрафактной продукции подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмыЗа незаконную куплю-продажу контрафактной продукции подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тутаеве полицейские изъяли крупную партию немаркированной табачной продукции.

Выяснилось, что 35-летний местный житель, заведомо зная, что купля-продажа продукции без специальной маркировки запрещена, осуществлял незаконный оборот контрафактных сигарет. На складе табачного магазина полицейские обнаружили более 8 тысяч пачек поддельных табачных изделий, розничная стоимость которых составила 570 тысяч рублей. Продукцию конфисковали.

- Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что приобрел немаркированную продукцию у неизвестных ему лиц, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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