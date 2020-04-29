В Ярославской области полицейские изъяли крупную партию контрафактных сигарет

29 Апр 2020 2020-04-29T11:50:52+03:00

За незаконную куплю-продажу контрафактной продукции подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость продукции составила более 570 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Тутаеве полицейские изъяли крупную партию немаркированной табачной продукции.

Выяснилось, что 35-летний местный житель, заведомо зная, что купля-продажа продукции без специальной маркировки запрещена, осуществлял незаконный оборот контрафактных сигарет. На складе табачного магазина полицейские обнаружили более 8 тысяч пачек поддельных табачных изделий, розничная стоимость которых составила 570 тысяч рублей. Продукцию конфисковали.

- Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что приобрел немаркированную продукцию у неизвестных ему лиц, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU