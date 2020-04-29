В Ярославской области число зараженных COVID-19 увеличилось на 27 человек
В Ярославкой области количество зараженных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 27 человек. Но есть и хорошая новость: от COVID-19 вылечились 17 жителей региона.
На сегодняшний день, 29 апреля, статистика такова:
- заболевших с начала периода - 483:
Ярославль - 175,
Гаврилов-Ямский район – 98; Рыбинск – 58,
Тутаевский район - 38,
Переславский городской округ - 27,
Ростовский район - 23,
Рыбинский район - 21,
Угличский район – 12,
Ярославский район – 11,
Даниловский район – 8,
Некоузский район – 4,
Некрасовский район – 4,
Борисоглебский район – 4
- выздоровевших – 60 человек
- умерших – 4 человека
- на лечении – 419 человек
- лабораторных исследований за сутки – 1124
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 132 человек
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1229 человек
В крайне тяжелом состоянии три человека. В состоянии средней тяжести, по оценке врачей, остаются 80 ярославцев. У 336 жителей региона, подхвативших COVID-19, состояние здоровья удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU