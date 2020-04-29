29 Апр 2020 2020-04-29T11:16:43+03:00

В Ярославской области число зараженных COVID-19 увеличилось на 27 человек Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославкой области количество зараженных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 27 человек. Но есть и хорошая новость: от COVID-19 вылечились 17 жителей региона.

На сегодняшний день, 29 апреля, статистика такова:

- заболевших с начала периода - 483:

Ярославль - 175,

Гаврилов-Ямский район – 98; Рыбинск – 58,

Тутаевский район - 38,

Переславский городской округ - 27,

Ростовский район - 23,

Рыбинский район - 21,

Угличский район – 12,

Ярославский район – 11,

Даниловский район – 8,

Некоузский район – 4,

Некрасовский район – 4,

Борисоглебский район – 4

- выздоровевших – 60 человек

- умерших – 4 человека

- на лечении – 419 человек

- лабораторных исследований за сутки – 1124

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 132 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1229 человек

В крайне тяжелом состоянии три человека. В состоянии средней тяжести, по оценке врачей, остаются 80 ярославцев. У 336 жителей региона, подхвативших COVID-19, состояние здоровья удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU