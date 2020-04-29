2020-04-29T10:51:36+03:00
Общество

В Рыбинске отремонтируют дворы за 43 миллиона рублей

В порядок приведут 11 дворовых территорий
Светлана Крутикова
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Ремонт двора дома №24 на улице Гагарина оценили в 9 миллионов рублейРемонт двора дома №24 на улице Гагарина оценили в 9 миллионов рублейФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске приступили к ремонту дворов. Подрядчик начал с территории дома №24 на улице Гагарина.

- Это самый масштабный по объемам работ и финансирования двор в этом году. В порядок приведут асфальтовое покрытие, обустроят тротуары и парковку на 37 мест, установят скамейки, урны, озеленят территорию. Стоимость работ составит более 9 миллионов рублей, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Всего в этом году в рамках проекта «Решаем вместе!» приведут в порядок 11 дворов. На эти цели выделили 43 миллиона рублей.

В список вошли следующие территории:

- Гагарина, 24;

- Лосевская, 21

- Ухтомского, 22;

- Баррикадная, 35;

- Качалова, 50;

- 9 Мая, 9А;

- Боткина, 23;

- Солнечная, 18;

- Серова, 3;

- Серова, 5;

- Моторостроителей, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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