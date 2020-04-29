В Рыбинске отремонтируют дворы за 43 миллиона рублей
В Рыбинске приступили к ремонту дворов. Подрядчик начал с территории дома №24 на улице Гагарина.
- Это самый масштабный по объемам работ и финансирования двор в этом году. В порядок приведут асфальтовое покрытие, обустроят тротуары и парковку на 37 мест, установят скамейки, урны, озеленят территорию. Стоимость работ составит более 9 миллионов рублей, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Всего в этом году в рамках проекта «Решаем вместе!» приведут в порядок 11 дворов. На эти цели выделили 43 миллиона рублей.
В список вошли следующие территории:
- Гагарина, 24;
- Лосевская, 21
- Ухтомского, 22;
- Баррикадная, 35;
- Качалова, 50;
- 9 Мая, 9А;
- Боткина, 23;
- Солнечная, 18;
- Серова, 3;
- Серова, 5;
- Моторостроителей, 8.
ИСТОЧНИК KP.RU