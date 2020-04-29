Ярославль начали зачищать от клещей
В Ярославле от клещей уже обработали 43 гектара из запланированных 507-и. Правда, погода сегодня внесла свои коррективы в дальнейшую работу. Окончание дезинфекции было запланировано на конец этой недели, но начался дождь..
- Обработка ведется при благоприятном метеопрогнозе – при отсутствии осадков на ближайшие три дня. Контроль численности клещей проводят через три-пять дней после обработки, через 15-20 дней его необходимо повторить. Лесопарки, парки, скверы и сады обрабатываются
в ранние утренние или вечерние часы при обязательном информировании населения, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Уже обработали городские парки «Нефтяник», «Юбилейный», «Детский», «30-летия Победы», на Даманском острове и улицу Подзеленье. Также от клещей очистят территории у школ, оздоровительных организаций, баз отдыха и кладбища.
Ярославцы, которые заметили кровососов у себя во дворах, могут оставить заявку на обработку придомовых территорий. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию, ее сотрудники должны провести внеплановую дезинфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU