2020-04-29T10:23:05+03:00
Общество

Ярославль начали зачищать от клещей

Уже обработаны парки "Нефтяник", "Юбилейный", "Детский", "30-летия Победы" и на Даманском острове
Полина Вачнадзе
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В Ярославле от клещей уже обработали 43 гектара из запланированных 507В Ярославле от клещей уже обработали 43 гектара из запланированных 507Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле от клещей уже обработали 43 гектара из запланированных 507-и. Правда, погода сегодня внесла свои коррективы в дальнейшую работу. Окончание дезинфекции было запланировано на конец этой недели, но начался дождь..

- Обработка ведется при благоприятном метеопрогнозе – при отсутствии осадков на ближайшие три дня. Контроль численности клещей проводят через три-пять дней после обработки, через 15-20 дней его необходимо повторить. Лесопарки, парки, скверы и сады обрабатываются

в ранние утренние или вечерние часы при обязательном информировании населения, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Уже обработали городские парки «Нефтяник», «Юбилейный», «Детский», «30-летия Победы», на Даманском острове и улицу Подзеленье. Также от клещей очистят территории у школ, оздоровительных организаций, баз отдыха и кладбища.

Ярославцы, которые заметили кровососов у себя во дворах, могут оставить заявку на обработку придомовых территорий. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию, ее сотрудники должны провести внеплановую дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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